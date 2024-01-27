Губернатор Техаса заявил о транспортировке в другие штаты более 102 тысяч нелегалов

Власти Техаса в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории вывезли в другие американские штаты более 102 тысяч человек. Об этом сообщили в офисе техасского губернатора Грега Эббота.

С апреля 2022 года в Вашингтон направили более 12,5 тыс. нелегалов, более 37,5 тыс. мигрантов были перемещены в Нью-Йорк и 31,2 тыс. — в Чикаго с августа 2022 года.

Кроме того, 16 тысяч мигрантов оказались в городе Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфии, еще 1,5 тысячи — в Лос-Анджелесе. В общей сложности Техас покинули 102,1 тысячи незаконных мигрантов.

Накануне президент США Джо Байден заявил о согласии принять жесткие меры против нелегальной миграции в страну при согласии на это конгресса.

В своем обращении глава государства отметил, что «давно пора починить» ситуацию с систематическим нарушением государственной границы на юге, где из Мексики прибывают сотни тысяч и миллионы нелегальных мигрантов.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.