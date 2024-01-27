Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидается небольшой снег и до -5°С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в столице ожидается от -3°С до -5°С. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -11°С.

В Подмосковье днем в субботу ожидается от -2°С до -7°С. В ночь на воскресенье похолодает до -14°С.

Будет дуть северо-восточный ветер, 3-8 м/с. Из-за гололедицы желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 18:00 часов воскресенья.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал, что на территории некоторых регионов России наблюдаются погодные аномалии, в том числе в Москве, где накануне температура воздуха превысила норму на 5,3°C.

Опасные погодные явления могут наблюдаться в ближайшие дни в Краснодарском крае, Крыму и на Сахалине. В частности, в Крыму ожидаются сильный ветер и осадки.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.