В Польше указали на рост преступности из-за наплыва украинцев

В Польше отмечается рост преступности из-за наплыва украинских беженцев. Об этом пишет обозреватель издания Rzeczpospolita Гражина Завадка.

По ее словам, многие украинцы чувствует себя безнаказанно и зачастую нарушают законы, к примеру, садятся за руль в нетрезвом виде.

«Всего в прошлом году в Польше преступления совершили 17 278 иностранцев — это на 2,4 тысячи больше, больше, чем в предыдущем. За десятилетие рост увеличится в пять раз (с 3,5 тысяч в 2013 году). Чаще всего из-за масштабов миграции преступления совершали украинцы (они составляют более половины иностранцев, которым предъявлено обвинение)», — говорится в публикации.

Завадка добавила, что в особенности польских полицейских удивляет высокий уровень содержания алкоголя в крови нарушителей.

До этого заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна в интервью для местного издания Rzeczpospolita говорил, что правительству и жителям Польши стоит подготовиться к новой волне украинских беженцев.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.