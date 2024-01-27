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Вскрыт канал заброски наркотиков в Россию на FPV-дронах

РИА Новости: раскрыт канал поставки наркотиков в Россию с помощью FPV-дронов

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Павел Лисицын/РИА Новости

Правоохранители вскрыли канал поставки наркотиков в Россию с помощью FPV-дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, контрабандисты перебрасывали наркотики из Эстонии в Ленобласть через реку Нарва. Речь идет о кокаине и гашише.

«На эстонской стороне к дрону привязывают упакованный наркотик, а затем оператор ведет беспилотник на территорию России», — поделился источник.

Отмечается, что в настоящее время расследование продолжается, пока никто не был задержан.

До этого в Карачаево-Черкесии раскрыли банду, занимавшуюся наркобизнесом, с супружеской парой во главе.

28-летний Барсел Дарвиш приехал в Россию из Сирии в 2022 году, женился на 26-летней россиянке и уже успел получить гражданство. Молодые люди создали наркокартель, наняв на работу египтян.

Сейчас силовики задержали пятерых членов банды. Все они, кроме жены сирийца, которая сидит под домашним арестом, находятся в СИЗО.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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