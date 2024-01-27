Сообщение Сахалина с материком открылось после циклона

Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) открылась после циклона, обрушившегося на остров циклона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

По информации агентства, паромы в настоящее время находятся на пути к Сахалину.

«Их подход ожидается утром и днем 28 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что морское сообщение с островом было приостановлено с 22 января из-за шторма в Татарском проливе.

До этого местная жительница Алена рассказала «Газете.Ru», что дома жителей частного сектора замело по крышу из-за сильной метели.

Еще одна жительница Антонина говорила, что из-за метели нет возможности дойти до магазина, но она заранее закупила продукты.

В Южно-Сахалинске был объявлен режим ЧС из-за сильной метели. Порывы ветра достигали 18-23 метров в секунду, а видимость составляла менее 100 метров.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.