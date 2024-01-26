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В Москве пенсионерка отравилась газом при неизвестных обстоятельствах

В центре Москвы женщина отравилась газом в своей квартире

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В центре Москвы нашли пожилую женщину после сообщения о запахе газа из ее квартиры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Тверской улице. Сосед пенсионерки почувствовал запах газа и обратился в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место и взломали дверь женщины. Когда специалисты вошли в квартиру, в ванной они увидели обездвиженную москвичку. Медики не смогли помочь пенсионерке.

Главная по подъезду не исключает, что пожилая россиянка могла забыть о включенной конфорке. Известно, что пенсионерка не страдала связанными с памятью заболеваниями, поэтому такую версию считают маловероятной.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Каспийске из-за отравления угарным газом госпитализировали девять человек.

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