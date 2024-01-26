Неадекватный житель Твери вышел из автобуса, выстрелив в дверь из пистолета

В Твери мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в автобусе. Об этом сообщает паблик «Тверь ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 26 января на остановке около железнодорожного вокзала в автобусе, следовавшем по маршруту №30. По словам очевидцев, неадекватный пассажир выстрелил в дверь автобуса, когда пытался скрыться от контролеров. В результате выстрела стекло в центральной двери автобуса разбилось и нарушитель скрылся.

Ранее житель Калуги открыл огонь по общественному транспорту.