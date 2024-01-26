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В Омской области мужчина натравил собаку на косулю

В Омской области мужчину обвинили в том, что он натравил собаку на косулю

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Depositphotos

В Омской области дрессировка собаки закончилась уголовным делом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители заинтересовались ситуацией после публикаций в социальных сетях. На видео заметно, как мужчина натравил собаку на косулю.

Сотрудники МВД провели проверку. По их версии, животное забрело на участок жителя деревни Александровка. Якобы, чтобы проверить навыки собаки, он дал команду псу, и питомец набросился на косулю. После этого россиянин ударил пострадавшее животное топором. Его мясо он позже съел.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент специалисты проводят расследование и другие необходимые мероприятия.

Ранее в Омске полицейские спасли раненую косулю, которая едва не замерзла в сугробе.

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