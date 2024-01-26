На Кубани десять волков окружили тракториста в поле и попали на видео

В Краснодарском крае мужчина не смог закончить работы в поле из-за окруживших его волков. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

Инцидент произошел в Приморско-Ахтарском районе. Мужчина чистил плуг от снега в поле, когда заметил стаю волков и забрался в кабину трактора. Всего машину обступили десять особей. Когда техника поехала, хищники погнались за ней.

В беседе с журналистами «Подъема» представители администрации района опровергли информацию о нашествии волков и посчитали видео «полуфейковым». В пресс-службе заявили, что каких-либо обращений, связанных с хищниками, к ним не поступало.

Ранее на окраине села в Забайкалье заметили медведя-шатуна.