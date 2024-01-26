В Екатеринбурге подростки похитили двухметрового Санта Клауса

В Екатеринбурге ищут подростков, которые украли крупную фигуру Санта Клауса. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в одном из ТСЖ города. По данным представителей организации, трое подростков находились во дворе на улице Степана Разина. Спустя некоторое время, когда рядом не было людей, школьники подошли к елке и отвязали Санта Клауса. После этого они скрылись.

«Мы написали заявление в полицию и предоставили видео с камер», – поделились в ТСЖ.

Рост фигуры составляет два метра. Организация оценила ущерб примерно в 20 тысяч рублей.

Известно, что на данный момент школьников разыскивают.

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