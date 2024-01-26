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В Сургуте медиков обвинили в отказе лечить 23-летнюю учительницу

В Сургуте медики приняли учительницу за симулянтку и отказались лечить

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В ХМАО 23-летняя учительница обратилась к врачам, но не смогла получить необходимую помощь. Об этом сообщает «Муксун.FM».

Инцидент произошел в одной из больниц Сургута. Известно, что в конце декабря 2023 года женщина обратилась к медикам и пожаловалась на плохое самочувствие. По данным источника, специалисты отказали ей в госпитализации и поставили ей ОРВИ. От медиков она услышала слово «симулянтка».

Россиянке помогла родственница, которая «устроила скандал». После этого женщину положили в больницу с одышкой. Помимо этого, учительнице было сложно говорить и стоять.

У педагога обнаружили проблемы с сердцем. Во время наблюдения у нее воспалилась сердечная мышца. Медики помочь россиянке не смогли.

Как полагает сестра женщины, ее родственницу можно было спасти.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о проверке обстоятельств произошедшего.

Ранее в Ярославле сотрудников больницы обвинили в игнорировании стонавшей пенсионерки.

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