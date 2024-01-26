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Минюст добавил Потапенко и Трудолюбова в список иноагентов

Минюст признал иноагентами видеоблогера Потапенко и журналиста Трудолюбова

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Valwell/Wikimedia Commons/YouTube

Блогер Дмитрий Потапенко (признан в РФ иностранным агентом) и журналист Максим Трудолюбов (признан в РФ иностранным агентом) добавлены в список иноагентов. Информация об этом опубликована на сайте Минюста РФ.

«26 января 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.В. Потапенко, М.А. Трудолюбов», — говорится в публикации.

Также иноагентом был признан проект «Вот так».

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывникам проходить срочную службу в Федеральной службе безопасности, в том числе и в качестве пограничников. Исключение — иностранные агенты.

В декабре мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман за отсутствие маркировки иноагента в ее публикациях в интернете.

Ранее переехавший в Испанию комик Белый усомнился, что сможет вернуться в Россию.

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