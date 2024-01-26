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Судимый петербуржец вел откровенную переписку с 12-летней девочкой

В Петербурге мужчину задержали за интимную переписку с 12-летним ребенком

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В Петербурге у местного жителя нашли откровенные фото несовершеннолетней. Об этом сообщает «Фонтанка».

Молодого человека подозревают в развратных действиях в отношении 12-летней школьницы. По версии правоохранителей, в 2022 году подозреваемый переписывался с ней в соцсетях со страницы, на которой указал свои ненастоящие имя и фамилию. Он получал от собеседницы откровенные снимки.

Полиция также обнаружила в телефоне переписку с еще одной несовершеннолетней, которая также отправляла интимные фото 24-летнему мужчине.

«По предварительным данным, в интимные беседы он вовлекал не одну слишком юную собеседницу», – сообщается в публикации.

После обыска россиянина задержали. Известно, что ранее он привлекался к ответственности за разбой.

На данный момент правоохранители ищут других пострадавших.

Ранее в Курганской области подросток снимала на телефон обнаженную младшую сестру.

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