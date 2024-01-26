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Российские врачи спасли мужчину с гигантским камнем в мочевом пузыре

В Кемерове врачи спасли мужчину с 6-сантиметровым камнем в мочевом пузыре

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Больница имени М. А. Подгорбунского/VK

Врачи больницы им. М.А. Подгорбунского в Кемерове спасли 39-летнего мужчину с огромным камнем в мочевом пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент обратился за помощью с жалобами на боли внизу живота. На УЗИ мочевого пузыря у мужчины нашли инородное тело, покрытое кальцинатом.

«В ходе операции, которая длилась полтора часа, нам удалось извлечь из уретры и мочевого пузыря камень весом 100 граммов», — рассказал заведующий урологическим отделением больницы Павел Сафонов, добавив, что камень достигал диаметра шесть сантиметров.

По словам медика, несвоевременное оказание помощи могло привести к инфекции и гнойному циститу.

Ранее в Подмосковье врачи удалили женщине миому весом 6 килограммов.

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