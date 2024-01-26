Выставка в столице расскажет о роли казачества в Первой мировой войне

В выставочном зале Российского государственного архива социально-политической истории на Большой Дмитровке в столице открылась выставка, посвященная роли казачества в Первой мировой войне, сообщили организаторы мероприятия.

Гости смогут познакомиться с копиями архивных документов, которые рассказывают о жизни казаков и их боевых свершениях.

Среди экспонатов — военные карты, доклады о ходе боевых действий, послужные списки и информация о награждениях. Отдельные стенды посвящены священнослужителям.

Выставка будет открыта до конца февраля.

Также в день открытия выставки в Москве прошла научная конференция «Казачество в Великой войне 1914-1918 гг.».

Участники конференции говорили отметили, что Россия вынесла на себе все тяготы основного участника военных действий. Казачество как военное сословие, представители которого всегда в первых рядах выступали на защиту Отечества, стало одной из решающих сил на Восточном фронте Первой мировой войны.

Всего в боевых действиях участвовали 368 тыс. казаков, служивших в 164 полках, 177 отдельных и особых сотнях, 27 конно-артиллерийских дивизионах (63 батареях), 15 отдельных конно-артиллерийских батареях, 30 пластунских батальонах, запасных частях, местных командах.

Митрополит Кирилл заявил, что казаки в числе первых отозвались на призыв к защите Родины, «при этом важной составляющей жизни на передовой стали молитва и присутствие духовника в казачьих подразделениях».

«Это масштабное вооруженное противостояние современники назвали «Великой войной» не случайно: в битвах за родную страну также отстаивались многовековые духовно-нравственные ценности Отечества, закалялся характер народа, проявлялись настоящие герои», — сказал патриарх Московский и всея Руси.

Атаман Всероссийского казачьего войска, помощник полномочного представителя президента РФ в СКФО Виталий Кузнецов обратил внимание на историческую преемственность казаков дореволюционного периода и современности.

«Мы видим здесь на стендах и боевые распоряжения, и награждения с автографами Императоров российских, Брусилова, Каледина и многих других. Мы видим наградные списки, в которых многие священники награждены боевыми орденами. В наше время это очень важно показать людям, тем более многие священники находятся на передовой и поднимают дух наших воинов», — отметил Виталий Сучков.