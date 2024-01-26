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В Вологодской области нашли сбежавшего из отпуска судимого участника СВО

УМВД: в Вологодской области нашли сбежавшего из отпуска судимого участника СВО

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Global Look Press

В Вологодской области ищут вооруженного участника специальной операции, который вернулся домой на время отпуска и сбежал. Об этом сообщает УМВД России по Вологодской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в лесном массиве в районе деревни Терьково был задержан ранее объявленный в розыск мужчина 1984 года рождения, подозреваемый в совершении хищения оружия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

До этого в региональном УМВД сообщили, что 39-летний Александр Куртышев, до отправки на СВО отбывавший наказание за тяжкое преступление, сейчас находится на территории Бабаевского района. В январе Куртышев вернулся домой и вновь нарушил закон в деревне Терьково. Мужчина может иметь при себе «холодное либо огнестрельное оружие». Отмечалось, что он психически нестабилен и очень опасен.

Ранее в Рязанской области мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским.

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