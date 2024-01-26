Размер текста
А
А
А

Петербуржец выманивал у школьницы откровенные фотографии

В Петербурге мужчина под псевдонимом вымогал у школьницы откровенные фото

close
100%
Shutterstock

В Санкт-Петербурге 24-летнего ранее судимого местного жителя подозревают в развратных действиях в отношении девочка-подростка. Об этом сообщает издание «78.ru» со ссылкой на источник.

По данным издания, в соцсетях мужчина, зарегистрированный под псевдонимом Влад Кустов, вымогал откровенные фотографии у 14-летней школьницы. Мужчина вел переписку с подростком с июля по сентябрь 2022 года. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия».

При проверке изъятого смартфона правоохранители обнаружили в нем аналогичные переписки с другими несовершеннолетними.

Мужчина уже имеет судимость за разбой.

Ранее москвича, вымогавшего у школьницы откровенные фото, отправили в колонию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами