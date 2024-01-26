Петербуржец выманивал у школьницы откровенные фотографии

В Санкт-Петербурге 24-летнего ранее судимого местного жителя подозревают в развратных действиях в отношении девочка-подростка. Об этом сообщает издание «78.ru» со ссылкой на источник.

По данным издания, в соцсетях мужчина, зарегистрированный под псевдонимом Влад Кустов, вымогал откровенные фотографии у 14-летней школьницы. Мужчина вел переписку с подростком с июля по сентябрь 2022 года. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия».

При проверке изъятого смартфона правоохранители обнаружили в нем аналогичные переписки с другими несовершеннолетними.

Мужчина уже имеет судимость за разбой.

Ранее москвича, вымогавшего у школьницы откровенные фото, отправили в колонию.