В Египте россиянин впал в кому после падения с балкона отеля

В Египте житель Екатеринбурга пострадал после падения с балкона отеля. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в Хургаде. Мужчина приехал на курорт вместе с женой и внуками. По словам членов семьи, 24 января 61-летний россиянин вышел на балкон, после чего спикировал вниз.

Мужчину госпитализировали с подозрением на травму головы, руки и ноги. Он потерял сознание сразу же после того, как упал.

Как сообщила дочь россиянина, медики не спешили лечить мужчину по страховке и требовали деньги дополнительно, но позже оформили произошедшее как страховой случай.

Женщина видит причину инцидента в слишком низких перилах на балконе. Наиболее вероятно, что мужчина облокотился на них и перевернулся.

Известно, что екатеринбуржец еще не пришел в сознание. Его семья должна вернуться домой 30 января.

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