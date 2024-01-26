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Американец ограбил банк, пообещав, что вернет деньги

New York Post: в США мужчина ограбил банк и пообещал, что вернет деньги

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Chicago Police Department

В США мужчина ограбил банк и пообещал, что вернет деньги, пишет New York Post.

Как сообщают СМИ, грабитель в Чикаго по имени Мохамед Ворку пришел в банк и сообщил кассирше, что это ограбление. Правда, вместе с этим мужчина передел записку, в которой пообещал, что вернет деньги. В итоге американец смог унести с собой только $2000.

«Пожалуйста дайте мне деньги, я скоро верну», — говорилось в записке.

После этого Ворку пошел в магазин и купил новую одежду. Через полчаса мужчина был арестован, ему предъявили обвинения в ограблении. Кроме того, мужчина уже был задержан за подобный инцидент. Тогда его адвокату удалось сделать так, чтобы Мохамед не понес наказание.

Ранее в США грабитель ушел с пустыми руками, потому что посетители маникюрного салона демонстративно игнорировали его требования.

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