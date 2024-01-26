Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, каким должен быть уровень сахара в крови у пожилых людей

Врач Романенко: уровень сахара в крови должен быть менее 5,9 миллимоля на литр

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Уровень сахара в крови пожилых людей не должен превышать отметку в 5,9 миллимоля на литр, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она уточнила, что норма уровня сахара в крови не зависит от возраста, поэтому и молодым людям стоит ориентироваться на эту отметку. Если показатель превышает ее, стоит провериться на наличие сахарного диабета, и сделать тест на толерантность к глюкозе. Помимо этого, на повышенный уровень глюкозы в крови указывают сухость во рту, жажда и учащенное мочеиспускание, предупредила врач.

«Но эти признаки не всегда проявляются. Иногда показателем того, что у вас повышенный уровень глюкозы, может быть повышенный или, наоборот, сниженный аппетит, тошнота, колебания веса: снижение или, наоборот, его набор. Это классические симптомы, которые заставляют подумать, а нет ли у меня повышенного уровня глюкозы в крови», — отметила Романенко.

Особенно внимательными к уровню сахара стоит быть тем людям, чьи родственники болели диабетом. У них риск получить болезнь по наследству очень высок, заключила она.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что людям старше 40 лет стоит сдать анализ на уровень сахара в крови, потому что в этом возрасте у пациентов часто могут происходить изменения в организме.

Ранее врач рассказала, какие напитки способствуют разжижению крови.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами