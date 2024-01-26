Врач рассказала, каким должен быть уровень сахара в крови у пожилых людей

Уровень сахара в крови пожилых людей не должен превышать отметку в 5,9 миллимоля на литр, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она уточнила, что норма уровня сахара в крови не зависит от возраста, поэтому и молодым людям стоит ориентироваться на эту отметку. Если показатель превышает ее, стоит провериться на наличие сахарного диабета, и сделать тест на толерантность к глюкозе. Помимо этого, на повышенный уровень глюкозы в крови указывают сухость во рту, жажда и учащенное мочеиспускание, предупредила врач.

«Но эти признаки не всегда проявляются. Иногда показателем того, что у вас повышенный уровень глюкозы, может быть повышенный или, наоборот, сниженный аппетит, тошнота, колебания веса: снижение или, наоборот, его набор. Это классические симптомы, которые заставляют подумать, а нет ли у меня повышенного уровня глюкозы в крови», — отметила Романенко.

Особенно внимательными к уровню сахара стоит быть тем людям, чьи родственники болели диабетом. У них риск получить болезнь по наследству очень высок, заключила она.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что людям старше 40 лет стоит сдать анализ на уровень сахара в крови, потому что в этом возрасте у пациентов часто могут происходить изменения в организме.

Ранее врач рассказала, какие напитки способствуют разжижению крови.