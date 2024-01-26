Россиянам рассказали, можно ли спать рядом со смартфоном

Сон рядом со смартфоном безопасен для человека, поскольку уровень его радиоэлектронного излучения не превышает допустимых норм. Об этом в интервью «Москве 24» заявил директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

«Смартфон все время поддерживают канал связи с базовой станцией. Иначе как он узнает, например, что поступил звонок или пришло сообщение. То есть у него все время есть какой-то трафик. В принципе уровень излучения не особо зависит от того, как используется телефон», – рассказал Раевский.

Он напомнил, что каждый смартфон имеет сертификат безопасности.

Эксперт в области безопасности Александр Власов до этого сообщил, что заклеивать камеру на смартфоне или ноутбуке нет необходимости. По его словам, многие опасаются, что за ними через гаджеты будут следить, однако, в основном, это не более чем надуманная фобия.

Он подчеркнул, что у граждан гораздо больше шансов попасться на удочку телефонных мошенников.

Ранее эксперт развеял миф об опасности «неродной» зарядки для смартфона.