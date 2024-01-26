Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, можно ли спать рядом со смартфоном

Киберэксперт Раевский: спать рядом со смартфоном безопасно

close
100%
Depositphotos

Сон рядом со смартфоном безопасен для человека, поскольку уровень его радиоэлектронного излучения не превышает допустимых норм. Об этом в интервью «Москве 24» заявил директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

«Смартфон все время поддерживают канал связи с базовой станцией. Иначе как он узнает, например, что поступил звонок или пришло сообщение. То есть у него все время есть какой-то трафик. В принципе уровень излучения не особо зависит от того, как используется телефон», – рассказал Раевский.

Он напомнил, что каждый смартфон имеет сертификат безопасности.

Эксперт в области безопасности Александр Власов до этого сообщил, что заклеивать камеру на смартфоне или ноутбуке нет необходимости. По его словам, многие опасаются, что за ними через гаджеты будут следить, однако, в основном, это не более чем надуманная фобия.

Он подчеркнул, что у граждан гораздо больше шансов попасться на удочку телефонных мошенников.

Ранее эксперт развеял миф об опасности «неродной» зарядки для смартфона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами