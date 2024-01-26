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Полиция арестовала курьера, укравшего собаку стоимостью $4000 во время доставки заказа

New York Post: в США курьер украл собаку клиентов и был арестован

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Hernando County Sheriff's Office

В США курьер украл собаку, когда доставлял заказ клиентам, пишет New York Post. Позже мужчина был арестован сотрудниками полиции.

Как пишут СМИ, французского бульдога стоимостью $4000 на улицу выпустила хозяйка. Когда питомец не вернулся домой, женщина поняла, что он сбежал, и начала поиски. Соседи рассказали ей, что видели, как животное взял курьер, привозивший заказ на улицу.

В тот же день полицейские арестовали 34-летнего Рейньера Ревиллу. Мужчина признался, что забрал собаку себе и она все еще находится у него дома. Подозреваемый был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере $5000.

Кроме того, компания, в которой работал мужчина, разорвала с ним контракт. Следствие по данному делу продолжается, добавили офицеры.

Ранее в Китае курьер прыгнул в воду с 12-метрового моста, чтобы спасти женщину.

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