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Российский пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов и 4 тыс. патронов

В Краснодарском крае у пенсионера изъяли 25 револьверов и пистолетов

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В Краснодарском крае правоохранители нашли дома у 69-летнего местного жителя коллекцию оружия и патронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Пенсионер проживает в Усть-Лабинске. При обыске полицейские обнаружили 20 пистолетов, некоторые из которых были произведены в дореволюционные годы или годы Великой Отечественной войны. В коллекции мужчины нашли «Вальтеры», «Люгеры» и «Маузер». Также пенсионер хранил пять револьверов, почти четыре тысячи патронов и детали от оружия. Коллекцию изъяли.

Ранее в Подмосковье полицейские обнаружили в квартире мужчины арсенал оружия.

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