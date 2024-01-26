СК установил место запуска ракеты, поразившей Ил-76 под Белгородом

Сбившая самолет Ил-76 с пленными бойцами ВСУ ракета была запущена из села Липцы под Харьковом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.

«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — говорится в сообщении.

Также, по данным СК РФ, на телах летевших на борту украинских военных были обнаружены характерные для членов батальона «Азов» (организация запрещена в России) татуировки.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о возвращении части пленных с борта Ил-76.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее в Китае предрекли Зеленскому гнев общественности после крушения Ил-76.