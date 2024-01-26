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Кипрский суд отказал в экстрадиции в США россиянина

Суд на Кипре отказал в экстрадиции россиянина Артура Петрова по запросу США

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Окружной суд города Ларнака на Кипре принял решение отказать в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова, который был арестован в августе прошлого года по запросу американских правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.

«Это, безусловно, позитивное развитие событий. С решением суда полностью согласен, будем бороться дальше», — сказал Петров корреспонденту агентства.

Адвокаты россиянина также выразили удовлетворение вердиктом суда. Петров отметил, что в международном соглашении об экстрадиции есть определенные исключения, по которым она невозможна. Он добавил, что существует формальная процедура, в соответствии с которой запрос должен быть подан и рассмотрен в судебном порядке.

Представитель прокуратуры в свою очередь заявил, что он попросил оставить арестованного под стражей. Он также намерен подать в Верховный суд Кипра апелляцию. Как передает ТАСС, судья удовлетворил эту просьбу, уточнив, что на подачу апелляции у прокуратуры есть 42 дня.

В сентябре 2023 года в Министерстве юстиций США заявили, что россиянин Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в Российскую Федерацию.

По данным американского ведомства, Петров, «предположительно, был членом сети», которая после начала специальной военной операции на Украине (СВО) якобы поставляла российской компании микроэлектронное оборудование в больших объемах. В министерстве обратили внимание, что это нарушает санкции на поставку в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.

Ранее россиянина приговорили в США к пяти годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.

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