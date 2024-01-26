Юрист рассказал об опасности утечки персональных данных россиян

Безопасность граждан — первостепенная задача государства. Именно по этой причине необходимо введение эффективных законодательных мер, которые бы стимулировали компании не допускать утечки данных и инвестировать в информационную безопасность своей инфраструктуры. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор, доктор юридических наук, декан института права Высшей школы экономики (ВШЭ), член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Виноградов.

Эксперт отметил, что в данный момент на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект о введении оборотных штрафов за повторные утечки персональных данных в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 млн рублей и не более 500 млн.

«Инициатива по введению оборотных штрафов — значительный шаг в сторону повышения цифровой безопасности каждого россиянина. Если раньше компаниям не было необходимости всерьез думать о защите персональных данных из-за незначительных сумм штрафов, то актуальные изменения подают четкий сигнал — халатное отношение к персональным данным недопустимо и серьезно наказуемо», — сказал Вадим Виноградов.

Он подчеркнул, что на этот раз аргумент планируется подкрепить оборотными штрафами, которые одинаково чувствительны для корпорации любого масштаба.

При этом декан института права ВШЭ убежден, что и самим гражданам важно ответственнее относиться к своим персданным.

«Для этого необходимо соблюдать базовые правила цифровой безопасности и гигиены в сети. Например, аккуратнее относиться к использованию VPN-сервисов, в особенности бесплатных. Именно они являются одним из основных факторов риска утечки персданных в открытый доступ», — уточнил эксперт.

Профессор Виноградов считает, что нельзя допускать, чтобы конфиденциальная информация россиян попадала в открытый доступ и становились инструментом преступного заработка и идеологической борьбы.

28 января во всем мире отмечается Международный день защиты персональных данных. Этот день был учрежден в апреле 2006 года комитетом министров Совета Европы и совпал с годовщиной подписания Конвенции «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Документ стал первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также определил понятие «персональные данные».