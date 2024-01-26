В Екатеринбурге конфликт учителя и ученика закончился ударом в живот и приездом Росгвардии

В Екатеринбурге конфликт педагога с учеником стал причиной вызова в учреждение Росгвардии. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в вечерней школе. Один из сотрудников нажал на кнопку сигнализации, после чего в заведении появились силовики. К этому моменту ссора учащегося и педагога уже исчерпалась. Известно, что во время конфликта школьник ударил наставника в живот.

По словам представителей Департамента образования города, учащийся пришел в заведение, чтобы написать пробный экзамен. После занятия он начал оскорблять учителя.

«Мальчика не забирали и не применяли к нему физическую силу сотрудниками Росгвардии», – сообщается в публикации.

После инцидента с учащимся и его официальным представителем провели воспитательную беседу.

Ранее в частной школе Новосибирска драка первоклассников закончилась обращением в прокуратуру.