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В Екатеринбурге конфликт учителя и ученика закончился ударом в живот и приездом Росгвардии

В Екатеринбурге в школу приехали силовики из-за потасовки ученика и учителя

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 Global Look Press

В Екатеринбурге конфликт педагога с учеником стал причиной вызова в учреждение Росгвардии. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в вечерней школе. Один из сотрудников нажал на кнопку сигнализации, после чего в заведении появились силовики. К этому моменту ссора учащегося и педагога уже исчерпалась. Известно, что во время конфликта школьник ударил наставника в живот.

По словам представителей Департамента образования города, учащийся пришел в заведение, чтобы написать пробный экзамен. После занятия он начал оскорблять учителя.

«Мальчика не забирали и не применяли к нему физическую силу сотрудниками Росгвардии», – сообщается в публикации.

После инцидента с учащимся и его официальным представителем провели воспитательную беседу.

Ранее в частной школе Новосибирска драка первоклассников закончилась обращением в прокуратуру.

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