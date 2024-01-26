Размер текста
А
А
А

Юристы назвали случаи, когда работодатели могут уволить родителя-одиночку

Юрист Соловьев: запрет увольнять родителей-одиночек не нарушит права работодателей

close
100%
Shutterstock

Госдума приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. Права работодателей этот документ не нарушает – при определенных случаях они все равно могут уволить такого сотрудника, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Принятые нормы обеспечивают для незащищенных слов населения социальные гарантии, объяснил он Общественной Службе Новостей.

Уволить родителя-одиночку, вопреки принятому закону, руководитель организации сможет при злостном нарушении дисциплины сотрудника. К примеру, если тот пришел на работу в неадекватном состоянии, пьяным.

«Никто не должен терпеть сотрудника, который опаздывает или вовсе пропускает работу. Таким образом, имея статус родителя-одиночки, человек вовсе не получает индульгенцию на пренебрежительное отношение к своим обязанностям», — объяснил Соловьев.

Принятый закон гарантирует защиту родителя-одиночки, к примеру, при оптимизации предприятия, сокращении сотрудников, добавил юрист. Так, даже если должность такого работника для фирмы больше не актуальна, то его должны перевести на другую.

Такие социальные гарантии важны, так как при потере единственного источника дохода человек не сможет прокормить не только себя, но и детей, подчеркнул юрист.

Напомним, закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет Госдума приняла накануне. Сейчас эта мера распространяется на одиноких родителей с детьми до 14 лет.

Ранее юрист рассказал, за что пенсионерам не придется платить в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами