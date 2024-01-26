Юристы назвали случаи, когда работодатели могут уволить родителя-одиночку

Госдума приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. Права работодателей этот документ не нарушает – при определенных случаях они все равно могут уволить такого сотрудника, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Принятые нормы обеспечивают для незащищенных слов населения социальные гарантии, объяснил он Общественной Службе Новостей.

Уволить родителя-одиночку, вопреки принятому закону, руководитель организации сможет при злостном нарушении дисциплины сотрудника. К примеру, если тот пришел на работу в неадекватном состоянии, пьяным.

«Никто не должен терпеть сотрудника, который опаздывает или вовсе пропускает работу. Таким образом, имея статус родителя-одиночки, человек вовсе не получает индульгенцию на пренебрежительное отношение к своим обязанностям», — объяснил Соловьев.

Принятый закон гарантирует защиту родителя-одиночки, к примеру, при оптимизации предприятия, сокращении сотрудников, добавил юрист. Так, даже если должность такого работника для фирмы больше не актуальна, то его должны перевести на другую.

Такие социальные гарантии важны, так как при потере единственного источника дохода человек не сможет прокормить не только себя, но и детей, подчеркнул юрист.

Напомним, закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет Госдума приняла накануне. Сейчас эта мера распространяется на одиноких родителей с детьми до 14 лет.

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