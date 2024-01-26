Россиянин изрезал ножом знакомого, у которого взял взаймы 400 тысяч рублей

В Барнауле местный житель получил условный срок за нападение с ножом на приятеля, решив не возвращать взятые у него взаймы деньги. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Мужчина занял у своего друга 398 тыс. рублей, но затем стал всячески уклоняться от возврата долга. Товарищи поссорились, однако потерпевший продолжил напоминать своему знакомому о ранее данных им долговых обязательствах.

В августе вялотекущий конфликт обострился — желавший вернуть себе деньги мужчина пришел к дому должника и потребовал, чтобы он спустился вниз для разговора. Тот захватил с собой кухонный нож и, едва увидев приятеля, сразу ударил его лезвием в грудь.

У пострадавшего диагностировали колото-резаное проникающее ранение, а экспертиза показала, что злоумышленник причинил его здоровью тяжкий вред. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и отправили под суд. Однако во время заседания потерпевший и нападавший помирились, и судья приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ранее мужчина 23 раза ударил ножом подростка, которого заподозрил в краже своего мотоцикла.