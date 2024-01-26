В Миассе волонтеры вручили новогодние подарки дочери участника СВО

Волонтеры приехали к дочери участника специальной военной операции (СВО) из челябинского города Миасса, которая единственная в своем классе осталась без новогоднего подарка. Об этом сообщает Regnum.

На опубликованной агентством видеозаписи видно, как мужчина и женщина вручают девочке два пакета с подарками. Более того, они передали ребенку коробку с армейским сухим пайком. Волонтеры подчеркнули, что подобный подарок «могут отправить только солдаты».

Также ученице показали видеообращение, записанное российскими военнослужащими. Они поздравили девочку с Новым годом и рассказали о совместной службе с ее отцом.

«Он был смелым и отважным товарищем, настоящим героем и патриотом России», — рассказал один из бойцов.

По данным Regnum, ребенка воспитывает бабушка. Незадолго до праздников в родительском чате появилось сообщение о сборе средств на подарки ученикам, однако женщина упустила объявление из виду.

В результате во время мероприятия в школе девочка осталась без подарка. Учитель дала подопечной шоколадку, но ребенок все равно сильно расстроился. Позже дочь участника СВО написала письмо на передовую, и тогда о случае узнали волонтеры.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил изменить закон о льготах для семей Героев РФ.