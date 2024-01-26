Мэр Москвы продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Столичных медработников продолжат обеспечивать форменной одеждой, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в 2024 году медицинским работникам в Москве выдадут более 140 тыс. комплектов практичной рабочей одежды и обуви.

«В 2020 году мы приняли решение о переходе на единую медицинскую форму. До этого городские поликлиники и больницы закупали ее самостоятельно, и одежда отличалась по цвету и фасону», — написал Собянин.

Для создания единой формы медработников в Москве была создана рабочая группа. Также среди медработников проводился опрос о предпочтениях.

При создании формы рабочая группа учитывала пожелания медработников по размещению карманов, вырезов и других вещей.

Основным цветом формы традиционно стал белый, а цветные вставки позволяют различать принадлежность к категории медучреждения и должности.

Собянин добавил, что с 2021 года форменная одежда выдается работникам ежегодно, а обувь – раз в 2 года.