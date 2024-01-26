«Это спекуляция»: в России оценили заявление западных ученых о сибирских зомби-вирусах

Западные ученые, которые предупредили о риске развития пандемии из-за вирусов, найденных в вечной мерзлоте Сибири, пытаются вести гибридную войну с Россией и вмешаться в ее внутренние дела. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков подчеркнул, что такие заявления являются спекуляцией.

«Вечная мерзлота есть не только в России. Например, в Дании на острове Гренландия или в США на полуострове Аляска. Но эти ученые говорят именно про Сибирь и ее освоение. У нас сейчас с политической точки зрения идет борьба за арктический шельф и Северный морской путь. Поэтому в рамках этой борьбы и придумывают всякие истории, для того чтобы взять что-то под свой контроль и кого-то ограничивать. Я вижу в этом просто попытку вторжения во внутренние дела нашей страны», — отметил Дедков.

Он добавил, что люди могут столкнуться с опасностью из-за вирусов и микробов, если будут вырубать леса в Амазонке или в других местах, где еще не велась деятельность человека. Ученый добавил, что россиянам не стоит опасаться найденных сибирских вирусов, потому что Роспотребнадзор следит за ситуацией.

The Guardian до этого писала, что мир может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, которые были найдены в вечной мерзлоте Сибири. По данным экспертов, следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а микроорганизмами из далекого прошлого. Ученые опасаются, что из-за глобального потепления из льдов могут высвободиться древние сибирские вирусы и вызвать вспышку неизвестных заболеваний. Специалисты изучили штаммы этих «микробов Мафусаила», которые также называют вирусами-зомби.

Ранее в Центре Гамалеи оценили, могут ли сибирские зомби-вирусы привести к пандемии.