Размер текста
А
А
А

«Это спекуляция»: в России оценили заявление западных ученых о сибирских зомби-вирусах

Ученый Дедков: сибирские зомби-вирусы не угрожают россиянам

close
100%
Shutterstock

Западные ученые, которые предупредили о риске развития пандемии из-за вирусов, найденных в вечной мерзлоте Сибири, пытаются вести гибридную войну с Россией и вмешаться в ее внутренние дела. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков подчеркнул, что такие заявления являются спекуляцией.

«Вечная мерзлота есть не только в России. Например, в Дании на острове Гренландия или в США на полуострове Аляска. Но эти ученые говорят именно про Сибирь и ее освоение. У нас сейчас с политической точки зрения идет борьба за арктический шельф и Северный морской путь. Поэтому в рамках этой борьбы и придумывают всякие истории, для того чтобы взять что-то под свой контроль и кого-то ограничивать. Я вижу в этом просто попытку вторжения во внутренние дела нашей страны», — отметил Дедков.

Он добавил, что люди могут столкнуться с опасностью из-за вирусов и микробов, если будут вырубать леса в Амазонке или в других местах, где еще не велась деятельность человека. Ученый добавил, что россиянам не стоит опасаться найденных сибирских вирусов, потому что Роспотребнадзор следит за ситуацией.

The Guardian до этого писала, что мир может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, которые были найдены в вечной мерзлоте Сибири. По данным экспертов, следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а микроорганизмами из далекого прошлого. Ученые опасаются, что из-за глобального потепления из льдов могут высвободиться древние сибирские вирусы и вызвать вспышку неизвестных заболеваний. Специалисты изучили штаммы этих «микробов Мафусаила», которые также называют вирусами-зомби.

Ранее в Центре Гамалеи оценили, могут ли сибирские зомби-вирусы привести к пандемии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами