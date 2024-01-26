Семья лидера банды, нападавшей на белгородцев, получила гражданство РФ незаконно

В Белгороде возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников полиции, которые незаконно обеспечили паспортами РФ семью главаря банды, нападавшей не людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, семья главаря банды переехала в Белгородскую область с Украины в 2011 году. Весной 2022 года семья подала документы на получение российского гражданства в отдел МВД по Дзержинскому району с указанием адреса временной регистрации в деревне Прудково Калужской области. Отмечается, что семья не проживала там, что должны были проверить сотрудники правоохранительных органов.

В отделе, где им выдали паспорта, проводится проверка. Причастным к этому полицейским грозит штраф, арест до трех месяцев или исправительные работы на срок до одного месяца.

17 января правоохранители задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода и снимали свои действия на видео.

До этого стало известно, что в Белгороде появилась банда подростков, которые толпой нападали на прохожих, избивали их и унижали на видео. Следствие предположило, что они действовали по мотивам национальной ненависти — на одном из видео звучит оскорбление в адрес русских. Главаря банды задержали, ему всего 17 лет, он гражданин Азербайджана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине предложили лишать гражданства получивших паспорт России украинцев.