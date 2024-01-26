В России призвали наказывать за доносы реальными сроками и штрафами

В России необходимо ужесточить наказание за доносы, нарушителям должны грозить многомиллионные штрафы и реальные сроки, считает юрист, правозащитник, президент благотворительного фонда «Пашаев-фонд» Эльман Пашаев. Ориентироваться в этом вопросе можно на европейский опыт, который защищает репутацию человека от доносов, заявил юрист в пресс-центре НСН.

Пострадавшему от доносов человеку грозят потеря чести и достоинства, репутации, материальный ущерб, моральный вред – все это должен компенсировать доносчик, считает юрист.

«Законы уже все есть. Необходимо ужесточить. В Европе везде большие штрафы, люди боятся совершить противоправное действие. Человека могут приструнить только жесткие сроки и большие штрафы. Надо бороться с теми, кто прикрывается патриотизмом и борется с нашими предпринимателями и так далее…» — сказал Пашаев, подчеркнув, что штрафы должны быть «многомиллионные», а сроки – реальные.

Напомним, на днях 22-летний СПбГУ донес в полицию на одну из пассажирок в метро, у которой был значок в виде флага Украины – оказалось, что это сотрудница Института прикладной астрономии РАН. В разговоре со студентом она высказала мирную позицию. Еще чуть раньше врач на Камчатке получила штраф за дискредитацию армии после разговора с коллегами, который те записали на диктофон.

Ранее россияне выступили против введения наказаний за ложные доносы на семью.