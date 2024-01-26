Врач рассказала, какие привычки усугубят атеросклероз

Неправильное питание является одной из вредных привычек, которая может усугубить развитие атеросклероза. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, негативное влияние усилят красное мясо, продукты с большим содержанием жира, преобладание легкоусвояемых углеводов. Людям, у которых есть проблемы с сосудами и липидным составом крови, лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, посоветовала врач. То есть добавлять в свой рацион овощи, морепродукты, зелень и минимум животных жиров.

«Другая вредная привычка — это курение. Сам по себе никотин может вызывать спазм сосудов, воспаление и также ухудшать проявление атеросклероза», — продолжила Романенко.

Кроме того, негативно может повлиять и игнорирование рекомендаций лечащего врача, предупредила она.

«Отказ от приема статинов (понижающих уровень холестерина в крови лекарств. – Прим. ред.), нескорректированное артериальное давление, повышенный уровень глюкозы – все это тоже приводит к прогрессированию атеросклероза», — пояснила терапевт.

Кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев до этого рассказал «Газете.Ru», что повышенный уровень липопротеина а (одного из видов холестерина) увеличивает риск атеросклероза даже при нормальном содержании других видов холестерина и максимально здоровом образе жизни.

Ранее был найден фактор, который может увеличить риск тяжелого атеросклероза в 1,8 раза.