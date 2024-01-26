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В Ростове-на-Дону водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах

Водители ростовских автобусов уходят с работы из-за ям на дорогах города

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В Ростове-на-Дону стали массово увольняться водители автобусов и маршрутных такси. Об этом пишет 161.ru.

По данным издания, с проблемами на дорогах устали мириться водители, работающие на маршрутах в микрорайоне Суворовский — трое человек подписали заявление об увольнении в один день. Перевозчики жаловались на постоянные пробки и множество ям. Известно, что Суворовский сейчас обслуживают только две компании — «Южная транспортная компания» (ЮТК) и «Янтарь-1».

На запрос журналистов, обратившихся за разъяснениями по поводу ситуации, ответил директор ЮТК Алан Болатаев. По его словам, череду увольнений среди водителей удалось остановить.

«Пришлось уговорить, удержать [оставшихся водителей]. Просил, умолял потерпеть — пока вроде все спокойно. Вроде сейчас сделают [дорогу]», — объяснил управляющий.

Он отметил, что уже нашел замену уволившимся работникам. На их место пришли четыре человека из области, они будут работать по контракту.

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