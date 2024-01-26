Размер текста
А
А
А

На Ямале будут судить подростка, который ранил ножом отца, защищая мать

Подросток из ЯНАО попал под суд после нападения на отца ради защиты матери

close
100%
Depositphotos

В селе Яр-Сале 15-летний подросток ударил отца ножом, пытаясь спасти мать. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.

29 октября прошлого года между родителями несовершеннолетнего произошел конфликт. Пьяный муж поднял руку на жену, пока их сына не было дома. Испуганная женщина позвонила ребенку и попросила защитить ее от мужчины.

Юноша вернулся с прогулки пьяным, поссорился с родителем и схватился за нож. Он ударил отца в область живота и бедра, пострадавшего своевременно госпитализировали и успели спасти. В отношении подростка возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Расследование завершилось, прокурор уже утвердил обвинительные заключение, и в ближайшее время молодой человек предстанет перед судом.

Ранее под Воронежем мать троих детей ударила ножом мужа, защищаясь от него.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами