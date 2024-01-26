На Ямале будут судить подростка, который ранил ножом отца, защищая мать

В селе Яр-Сале 15-летний подросток ударил отца ножом, пытаясь спасти мать. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.

29 октября прошлого года между родителями несовершеннолетнего произошел конфликт. Пьяный муж поднял руку на жену, пока их сына не было дома. Испуганная женщина позвонила ребенку и попросила защитить ее от мужчины.

Юноша вернулся с прогулки пьяным, поссорился с родителем и схватился за нож. Он ударил отца в область живота и бедра, пострадавшего своевременно госпитализировали и успели спасти. В отношении подростка возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Расследование завершилось, прокурор уже утвердил обвинительные заключение, и в ближайшее время молодой человек предстанет перед судом.

Ранее под Воронежем мать троих детей ударила ножом мужа, защищаясь от него.