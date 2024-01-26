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Суд отказал адвокатам «Мутабора» в разъяснении постановления о закрытии

Суд отказал «Мутабору» в разъяснении постановления о приостановке работы

Суд в Москве отказал стороне защиты, представляющей интересы ночного клуба «Мутабор», в разъяснении постановления инстанции о закрытии учреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Заседание состоялось 26 января в Лефортовском районном суде Москвы. При этом в заявлении уточняется, что адвокаты направили в инстанцию просьбу о разъяснении постановления от 10 января 2024 года.

«Суд <...> отказал в удовлетворении заявления защитников о разъяснении порядка исполнения постановления судьи Лефортовского районного суда города Москвы <...> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), в отношении ООО «АРТ ЦЕНТР», — говорится в публикации.

10 января суд приостановил работу московского клуба «Мутабор», получившего широкую известность после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Решение было принято в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Учреждение закрыли на срок 90 дней начиная с 27 декабря 2023 года.

Позже появилась информация, согласно которой сотрудники Роспотребнадзора выявили в «Мутаборе» следы жизнедеятельности грызунов. Более того, специалисты обнаружили нарушения при проведении дезинфекции помещений.

Ранее президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал «голую» вечеринку в «Мутаборе».

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