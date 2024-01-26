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Россиянка пожаловалась на супруга, пытавшегося расправиться с ней после возвращения с СВО

В Подмосковье женщина заявила на мужа, который стал агрессивным, побывав на СВО

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Жительница Подмосковья заявила в полицию после того, как вернувшийся с фронта муж напал на нее и стал душить. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Недавно мужчина вернулся из зоны боевых действий домой в Щелковский район. Приехавшего в отпуск бойца встретила его 48-летняя жена. Но вместо долгожданного совместного отдыха супруги стали часто ссориться и конфликтовать. В один из домашних вечеров военный набросился на женщину и стал ее душить.

Пострадавшей удалось спастись. Затем она обратилась в полицию и пожаловалась на неадекватное поведение мужа и немотивированную агрессию с его стороны. Полицейские приняли ее заявление и начали проверку.

Ранее пьяный участник СВО жестоко избил волгоградского таксиста, который сделал ему замечание.

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