Гидрометцентр пообещал москвичам после морозных выходных мартовскую оттепель

В выходные москвичей ожидает небольшой мороз и гололедица, а также легкий снежок. Днем будет около 5 градусов мороза, ночью – 10-15 градусов ниже нуля. Однако уже на следующей неделе погода резко изменится, и в столицу придет мартовская оттепель, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

В понедельник сохранится примерно такая же погода, как в выходные – с гололедицей, небольшим минусом и без ветра. Однако во вторник резко потеплеет. Ночью температура воздуха составит до 1 градуса ниже нуля, а днем поднимется до +2 градусов. На дорогах будет «каша», предупредил Вильфанд.

В последний день января снова будет тепло, температура воздуха поднимется до +3 градусов.

«В этом году ситуация необычная, потому что обычно переход с января на февраль – это самый холодный период. У нас же температура будет на пять градусов выше нормы, будет больше соответствовать второй половине марта», — отметил сотрудник Гидрометцентра.

Напомним, синоптики обещают москвичам на предстоящие выходные небольшой снег и от 3 до 5 градусов ниже нуля.

Ранее на Сахалине спасли мужчину, который два дня ночевал в машине из-за снегопада.