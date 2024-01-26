Суд заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте юриста Марка Фейгина (Минюст России внес Фейгина в реестр СМИ-иностранных агентов). Карточка дела появилась в картотеке судов.

Отмечается, что юрист проходит по статье 207 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В октябре 2023 года Министерство внутренних дел России объявило Марка Фейгина в розыск.

В апреле прошлого года Фейгин попал в список СМИ-иноагентов. Позже юрист обжаловал решение Министерства юстиции в суде и потребовал исключить его из реестра, однако суд ему в этом отказал.

Фейгин защищал в суде участниц Pussy Riot, писателя Илью Горячева, украинку Надежду Савченко и других. Его лишили статуса адвоката в 2018 году. Коллегия Адвокатской палаты Москвы посчитала его поведение неэтичным, в частности из-за использования им в соцсетях нецензурной лексики в отношении других адвокатов и их клиентов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.