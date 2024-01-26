Размер текста
А
А
А

Суд заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина

Басманный суд заочно арестовал признанного иноагентом юриста Марка Фейгина

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте юриста Марка Фейгина (Минюст России внес Фейгина в реестр СМИ-иностранных агентов). Карточка дела появилась в картотеке судов.

Отмечается, что юрист проходит по статье 207 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В октябре 2023 года Министерство внутренних дел России объявило Марка Фейгина в розыск.

В апреле прошлого года Фейгин попал в список СМИ-иноагентов. Позже юрист обжаловал решение Министерства юстиции в суде и потребовал исключить его из реестра, однако суд ему в этом отказал.

Фейгин защищал в суде участниц Pussy Riot, писателя Илью Горячева, украинку Надежду Савченко и других. Его лишили статуса адвоката в 2018 году. Коллегия Адвокатской палаты Москвы посчитала его поведение неэтичным, в частности из-за использования им в соцсетях нецензурной лексики в отношении других адвокатов и их клиентов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами