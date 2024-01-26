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В РЖД опровергли новость о задержании главы Восточно-Сибирской железной дороги

В РЖД опровергли новость о задержании главы Восточно-Сибирской ж/д Владимирова

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Илья Наймушин/РИА Новости

Пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги опровергла новость о задержании своего руководителя Вадима Владимирова. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале пресс-службы.

Новость получила распространение в СМИ Бурятии и Иркутской области.

«Просим доверять надежным официальным источникам», — заявили в пресс-службе.

До этого в РЖД анонсировали увеличение спальных полок в новых вагонах до 2 м.

«Вы больше никогда не увидите эти милые пяточки в коридоре», — заявила замгендиректора «ТМХ Пассажирский транспорт» Валерия Шарафутдинова.

В январе 2024 года на путях появились вагоны с расширенными полками в купе.

В сентябре 2023 года РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, рядом городов Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.

Ранее РЖД восстановила события с котом Твиксом и отстранила выбросившую его на мороз проводницу.

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