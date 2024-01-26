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Пилот упавшего в Афганистане самолета ответил на сообщения о миллионе долларов

Пилот Грачев сообщил, что на рухнувшем Falcon-10 не было миллиона долларов

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На разбившемся самолете Falcon-10 в Афганистане не было миллиона долларов. Об этом сообщил пилот Аркадий Грачев, выживший после авиакатастрофы, передает РИА Новости.

Пилот опроверг данные о том, что в самолете якобы было около $1,2 млн.

«Денег там не было», — сказал он.

Грачев отметил, что на помощь пилотам пришли афганцы, их нужно было как-то отблагодарить, поэтому им «дали небольшие деньги».

«Немножко специфика афганского народа, что они пришли помогать, надо как-то было отблагодарить», — пояснил пилот.

Грачев уточнил, что некоторые выжившие после падения самолета даже не могли идти, из-за чего афганцы «просто тащили их волоком».

До этого сообщалось, что пилоты разбившегося самолета Falcon 10 20 января в горах Афганистана выжили благодаря тому, что успели в последний момент задрать нос борта вверх. Однако из-за этого удар пришелся на середину фюзеляжа самолета и пассажирский салон.

Ранее появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане.

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