Размер текста
А
А
А

Стало известно, какую пользу для здоровья может принести брокколи

Эксперт Arimed Курбатова: брокколи поможет укрепить иммунитет

close
100%
Depositphotos

Брокколи является одним из самых питательных и полезных овощей, который поможет укрепить иммунную систему благодаря содержанию витамина C. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Кроме того, в брокколи содержится витамин K, необходимый для костей и предотвращения остеопороза, а также бета-каротин, зеаксантин и лютеин, которые положительно влияют на здоровье глаз. Эксперт уточнила, что данный овощ можно использовать и для поддержания здорового веса, потому что он имеет низкую калорийность и высокую питательную ценность.

Брокколи также поможет улучшить здоровье сердца, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний, связанных со старением и окислительным стрессом, поддержать здоровье пищеварительной системы, добавила Курбатова.

Ученые из Университета штата Мэн (UMaine) до этого выяснили, что употребление ростков брокколи или других видов капусты в раннем возрасте может защищать от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).

Ранее врач рассказал, чем брокколи полезна для людей старше 60 лет.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами