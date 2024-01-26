Стало известно, какую пользу для здоровья может принести брокколи

Брокколи является одним из самых питательных и полезных овощей, который поможет укрепить иммунную систему благодаря содержанию витамина C. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Кроме того, в брокколи содержится витамин K, необходимый для костей и предотвращения остеопороза, а также бета-каротин, зеаксантин и лютеин, которые положительно влияют на здоровье глаз. Эксперт уточнила, что данный овощ можно использовать и для поддержания здорового веса, потому что он имеет низкую калорийность и высокую питательную ценность.

Брокколи также поможет улучшить здоровье сердца, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний, связанных со старением и окислительным стрессом, поддержать здоровье пищеварительной системы, добавила Курбатова.

Ученые из Университета штата Мэн (UMaine) до этого выяснили, что употребление ростков брокколи или других видов капусты в раннем возрасте может защищать от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).

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