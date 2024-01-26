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Суд в Москве продлил арест Гершковича на два месяца

Лефортовский суд Москвы продлил арест журналиста WSJ Гершковича до конца марта

Суд в Москве продлил срок содержания под стражей американскому журналисту Эвану Гершковичу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В заявлении отмечается, что решение было принято Лефортовским районным судом Москвы. Инстанция распорядилась продлить срок действия принятой в отношении Гершковича меры пресечения на два месяца.

«Постановлением <...> суда <...> от 26 января 2024 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана <...> до 30 марта 2024 года», — говорится в публикации.

Журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в конце марта прошлого года по обвинению в шпионаже. В соответствии с российским законодательством, корреспонденту грозит до 20 лет лишения свободы.

В декабре 2023 года руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Эйдриенн Уотсон заявила, что власти обсуждают с третьими странами возможность обмена находящихся в РФ американских граждан. Речь шла об Эване Гершковиче и бывшем морском пехотинце Поле Уилане, которого осудили за шпионаж.

Ранее Байден рассказал, что не намерен сдаваться в вопросе возвращения граждан США из РФ.

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