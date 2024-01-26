Назван орех, который поможет укрепить сердце

Орех макадамия может способствовать укреплению сердца, а также поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в составе этого ореха есть большое количество ненасыщенных жирных кислот, положительно влияющих на сердце и сердечно-сосудистую систему в целом. Кроме того, они могут снизить уровень воспаления, которое провоцирует отложение холестерина в сосудистой стенке, а также уровень плохого холестерина.

Данный продукт также содержит много калия, который снижает нагрузку на сердце, и магния, способствующего расширению сосудистой стенки. Однако макадамия является калорийным продуктом, предупредила врач. Поэтому людям с избыточным весом она советует есть не более 30 г орехов в день. Остальным можно съедать по 40–50 г.

«Орехи можно есть не только в качестве перекуса, но и добавлять в основное блюдо. Например, с какими-нибудь овощами. Если мы в тот же салат положили эти орехи, он становится полезным, сытным, объемным и хорошо насыщает. Также можно сделать какие-нибудь десерты с добавлением макадамии», — заключила Соломатина.

Ученые из Вандербильтского университета в США до этого обнаружили, что употребление древесных орехов — грецкого, макадамии, миндаля и пекана способствует поддержанию нормальных уровней глюкозы и холестерина в крови, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые назвали вредные и полезные для сна продукты.