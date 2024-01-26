Хозяин высаженного из электрички тойтерьера выразил полиции респект за возвращение собаки

Хозяин пропавшего в Подмосковье тойтерьера по кличке Арчибальд рассказал «Газете.Ru», что пес наконец дома и не отходит от своей лежанки. Сергей поблагодарил всех, кто помогал с поисками Арчи, особо отметив сотрудников полиции.

«Да, Арчи дома, спасибо. Был на станции «Столбовая». Все помогли. Кто-то больше, кто-то меньше, но все старались. Даже полиция. Линейный отдел города Серпухов, им отдельный респект. Сотрудник Денис Юрьевич вчера Арчи привез, пусть будет их заслуга. Они постарались на славу», — сказал Сергей.

Тойтерьера по кличке Арчи высадили из электрички на одной из станций в Подмосковье 16 января. Пес ехал с хозяином, но мужчину высадили после конфликта с одним из пассажиров. Животное осталось в вагоне. Позже охранники увидели собаку в электричке, сфотографировали ее и высадили на одной из станций на мороз.

Собаку искали по всему Чехову. Неравнодушные люди расклеивали листовки на столбах и дверях магазинов. 25 января Арчи удалось найти в деревне Сандарово в Московской области. Его приютили местные жители. Владельцу передали тойтерьера в Серпухове.

Ранее хозяин тойтерьера Арчи сообщал, что ему звонили мошенники.