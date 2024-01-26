Россиянам объяснили, могут ли их уволить за поиск другой работы

Поиск сотрудником другой работы нельзя рассматривать как основание для увольнения, рассказала «Москве 24» заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.

Но если он занимается этим в рабочее время, ему может грозить дисциплинарное наказание в виде замечания или выговора, предупредила эксперт. Если же из-за этого работник отсутствует на рабочем месте весь день или более четырех часов подряд без уважительной причины и согласования с руководством, его имеют право уволить за однократное грубое нарушение.

Юрист отметила, что существует несколько причин, по которым начальство может расторгнуть трудовой договор с подчиненным.

«К примеру, за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, прогулы. Появление в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Совершение по месту работы хищения, подтвержденного приговором суда или постановлением», — заключила Рыбакова.

Накануне Государственная Дума приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. В настоящее время эта мера распространяется на одиноких родителей с детьми до 14 лет.

Ранее юрист объяснила, на какие послабления могут рассчитывать работающие студенты.