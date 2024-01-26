Размер текста
А
А
А

Продавщицы и покупатель обезоружили мужчину с пистолетом, который пытался ограбить магазин

Екатеринбуржец попытался ограбить магазин, но был обезоружен и остановлен

close
100%
Depositphotos

Человек с пистолетом ворвался в продуктовый магазин на окраине Екатеринбурга с целью ограбления. Видео от свидетелей инцидента опубликовал Telegram-канал «Бандитский центр».

Молодой человек зашел в супермаркет на Хрустальной улице вечером 25 января. Злоумышленник попытался ограбить торговую точку, но сопротивление ему оказали сотрудницы магазина и мужчина-покупатель. Они обезоружили нападавшего и вытащили обойму из его пистолета. После этого преступник пообещал покинуть помещение, но просил вернуть ему пули. Когда условие бандита выполнили, он нанес удар покупателю и скрылся в неизвестном направлении.

В пресс-службе полиции региона произошедшее пока не комментировали.

Ранее мужчина с пистолетом ради шутки попытался ограбить два кафе в московском ТЦ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами