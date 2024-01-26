Посол РФ рассказал об отношении ЦАР к российским исследованиям по добыче ископаемых

Центральноафриканская Республика (ЦАР) заинтересована в проведении РФ полевых исследований с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщил РИА Новости российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

По его словам, африканская страна богата природными ресурсами: помимо алмазов, там есть много других полезных ископаемых, в том числе кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы, которые важны в промышленности.

Посол отметил, что в 2021 году компания «Зарубежгеология» подписала контракт с министерством шахт и геологии ЦАР на выполнение работ по созданию карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых на территории ЦАР страны. Он заявил, что проект поможет оценить минерально-сырьевую базу ЦАР, а также привлечь инвесторов к разработке ее геологических богатств.

До этого российский посол поделился подробностями о создании военной базы РФ на территории ЦАР. По его словам, численность российских солдат, которые будут направлены на создаваемую в Центральноафриканской Республике (ЦАР) военную базу, пока неизвестны.

Ранее в ЦАР оценили возможность вступления в БРИКС.